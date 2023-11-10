Fiorentina arrivata a Firenze in tarda notte, oggi giorno libero. Al Viola Park solo chi vuole, facoltativo

La Fiorentina è tornata dalla Serbia alle ore 2 dopo la vittoria contro il Cukaricki, la truppa viola poi ha raggiunto le proprie abitazioni e dunque i protagonisti gigliati sono andati a dormire molt...

La Fiorentina è tornata dalla Serbia alle ore 2 dopo la vittoria contro il Cukaricki, la truppa viola poi ha raggiunto le proprie abitazioni e dunque i protagonisti gigliati sono andati a dormire molto tardi. Per questo motivo oggi Italiano ha concesso un giorno di riposo da allenamenti, la ripresa è fissata per domani, vigilia di Fiorentina-Bologna. Oggi il Viola Park è comunque aperto a tutti coloro che ne hanno voglia, chi vuole allenarsi in maniera individuale può raggiungere il centro sportivo per recuperare e prepararsi al meglio per la gara.

RENZI ATTACCA NARDELLA

https://www.labaroviola.com/renzi-attacca-nardella-sullo-stadio-si-deve-vergognare-sta-buttando-soldi-pubblici-per-un-rabbercio/229670/