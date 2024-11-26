Fiorentina ad un passo dal record storico di otto vittorie: sfida l’Inter per non fermarsi più

Fiorentina protagonista di un autunno quasi perfetto

La Fiorentina di Raffaele Palladino è a un passo dall'eguagliare il record storico delle otto vittorie consecutive in campionato stabilito nella stagione 1959-60 sotto la guida di Luis

Carniglia. Allora, la squadra leggendaria di Sarti, Hamrin e Montuori vinse otto partite di fila tra febbraio e aprile 1960, fermandosi poi contro il Lanerossi Vicenza. Quel primato, che appartiene più alla leggenda che alla memoria, potrebbe essere raggiunto domenica contro l'Inter campione d'Italia.

Palladino ha già superato altri record interni: con sette vittorie consecutive, ha staccato le sei di Pioli (2017/2018) e Chiappella (1963/64), e ha riportato la squadra a un livello di continuità che manca dagli anni '90. Inoltre, con 28 punti dopo 13 giornate, Palladino ha eguagliato i risultati di Trapattoni (1998/99) e Paulo Sousa (2015/16), rimanendo a -1 dal record di Prandelli del 2005/06.

La sfida contro l'Inter non sarà solo per i tre punti, ma anche per scrivere un capitolo memorabile nella storia della Fiorentina, già protagonista di un autunno quasi perfetto. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/opta-taglia-fuori-la-fiorentina-nessuna-possibilita-di-vincere-lo-scudetto-inter-al-primo-posto-lazio-al-terzo/278278/