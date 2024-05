Fiorentina a caccia di rivincita, per Italiano serve il fuoco dentro. 9mila tifosi all’Agia Sophia

La Fiorentina cerca la rivincita. Italiano: ‘Serve il fuoco dentro'” scrive il Corriere della Sera nella sua sezione sportiva quest’oggi. Viola in campo alle 21 ad Atene per la finale di Conference League per cancellare la sconfitta di un anno fa. Trentamila tifosi saranno stasera al Franchi, altri duemila al Viola Park e novemila occuperanno le tribune gialle dell’Agia Sophia. “Per noi è una rivincita in cui i dettagli saranno fondamentali. Spero e prego che sia una festa viola” ha detto Italiano alla vigilia.