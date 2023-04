Fiorentina a caccia della decima vittoria consecutiva: l’ultima volta accadde nel 1958

La gara casalinga contro lo Spezia in programma sabato potrebbe entrare di diritto nella storia quasi secolare della Fiorentina. Vincendo contro la squadra ligure, infatti, i viola stabilirebbero un nuovo primato assoluto e, contemporaneamente, ne eguaglierebbero un altro. Il record assoluto che potrebbe essere stabilito in caso di successo riguarda il numero di vittorie consecutive in gare valide per manifestazioni ufficiali conseguite nel corso della stessa stagione (10), che andrebbe a superare quello già eguagliato di 9 successi del 1959-60. La squadra di Italiano, sempre vincendo contro la sua ex squadra, potrà anche eguagliare uno dei record più importanti della storia gigliata, ossia quello delle vittorie consecutive in gare ufficiali in generale, cioè non solo considerando una sola stagione.

Il primato di 10 vittorie consecutive venne stabilito il 21 settembre 1958 in occasione di Fiorentina-Vicenza 3-1, incontro valido per il primo turno del campionato di Serie A 1958-59. Quella storica serie aveva avuto inizio il 25 maggio 1958 col successo casalingo sul Padova per 6-1 nell’ultima gara del campionato 1957-58, passata alla storia anche per il saluto che Firenze tributò a Julinho nella sua ultima apparizione ufficiale in maglia viola (anche se l’addio definitivo avvenne 4 giorni dopo in occasione dell’amichevole contro il Brasile). Le otto vittorie consecutive fra quei due successi risalenti ad annate susseguenti furono conseguite tutte in Coppa Italia nei mesi di giugno, luglio e settembre. Proprio la finale di Coppa Italia, persa a Roma contro la Lazio il 24 settembre 1958, stoppò imprevedibilmente e definitivamente quella storica striscia di 10 successi consecutivi. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, DI CHIARA: “PER LA FIORENTINA MEGLIO INCONTRARE L’INTER CHE LA JUVENTUS, CARICHEREBBE MENO LA SFIDA”