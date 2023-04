Finisce il Ramadan per Amrabat, grande festa alle Cascine di Firenze con tutti i musulmani

Finisce il periodo di digiuno nelle ore diurne per Amrabat e per tutti i musulmani. Il centrocampista della Fiorentina ha vissuto il periodo durato quasi un mese nel quale non poteva nè bere nè mangiare. Questa mattina al parco delle cascine di Firenze c’è stata la grande festa per festeggiare la fine del Ramadan e anche Amrabat si è recato, cosi come mostrano le foto pubblicate dallo stesso calciatore viola

