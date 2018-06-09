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Fine primo tempo. Fiorentina-Inter 0-0. Diakhatè esce per infortunio. Sottil sfiora il gol

Finisce 0-0 al MAPEI Stadium di Reggio Emilia il primo tempo della finale scudetto. Gara molto equilibrata e con diversi spunti da ambo le parti. La partita si deciderà dunque più avanti. Occasioni pe...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 giugno 2018 21:16
Fine primo tempo. Fiorentina-Inter 0-0. Diakhatè esce per infortunio. Sottil sfiora il gol -
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Finisce 0-0 al MAPEI Stadium di Reggio Emilia il primo tempo della finale scudetto. Gara molto equilibrata e con diversi spunti da ambo le parti. La partita si deciderà dunque più avanti. Occasioni per Sottil e Zaniolo. E' uscito invece per infortunio Diakhatè al suo posto Faye

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