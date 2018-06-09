Fine primo tempo. Fiorentina-Inter 0-0. Diakhatè esce per infortunio. Sottil sfiora il gol

Finisce 0-0 al MAPEI Stadium di Reggio Emilia il primo tempo della finale scudetto. Gara molto equilibrata e con diversi spunti da ambo le parti. La partita si deciderà dunque più avanti. Occasioni pe...

Finisce 0-0 al MAPEI Stadium di Reggio Emilia il primo tempo della finale scudetto. Gara molto equilibrata e con diversi spunti da ambo le parti. La partita si deciderà dunque più avanti. Occasioni per Sottil e Zaniolo. E' uscito invece per infortunio Diakhatè al suo posto Faye