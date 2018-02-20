Che fine ha fatto il fortino di Prandelli ? A.A.A punti in casa cercasi

Come scrive il Corriere dello Sport una volta c'era il fortino di Prandelli dove in casa al Franchi nessuno passava ed ogni avversario aveva paura di giocare.Il Franchi era l’arma in più, la diga quas...

Come scrive il Corriere dello Sport una volta c'era il fortino di Prandelli dove in casa al Franchi nessuno passava ed ogni avversario aveva paura di giocare.

Il Franchi era l’arma in più, la diga quasi insuperabile. Ora non è più così e la Fiorentina di Stefano Pioli colleziona risultati più o meno uguali in casa e fuori.

Sedici sono soltanto i punti conquistati in casa. La Fiorentina di Pioli deve invertire la media