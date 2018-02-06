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Che fine hai fatto Cyril? Dopo l'infortunio il suo rendimento è calato. Con la Juventus Thereau tornerà titolare?

E' sicuramente un dato di fatto: dopo lo stop subito prima della sosta, Cyril Thereau non ha reso come prima. Il calciatore francese nella prima parte di stagione è stato da subito protagonista vista...

A cura di Gabriele Caldieron Gabriele Caldieron
06 febbraio 2018 08:33
Che fine hai fatto Cyril? Dopo l'infortunio il suo rendimento è calato. Con la Juventus Thereau tornerà titolare? - Thereau Fiorentina
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E' sicuramente un dato di fatto: dopo lo stop subito prima della sosta, Cyril Thereau non ha reso come prima. Il calciatore francese nella prima parte di stagione è stato da subito protagonista vista la sua freschezza anche in zona goal. Da li poco altro. A Bologna nemmeno un minuto in campo per lui e per chi ormai si era conquistato una casacca da titolare non può essere che da stimolo per tornare a ruggire. Contro la Juventus è l'occasione perfetta, sempre che Pioli sia d'accordo per schierarlo dal primo minuto... I tifosi viola nonostante la rabbia che schiuma in questi giorni sperano in una vittoria che contro la Juventus vale sempre più dei canonici tre punti. Magari per 2-0, magari con una rete di Thereau...

Fantasie, fantasie che volano libere...

Gabriele Caldieron

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