"Finalmente la Fiorentina. Appena Cuadrado ha saputo mi ha chiamato, mi ha detto..."

Dal centro sportivo della Fiorentina ha parlato per la prima volta al canale ufficiale viola, queste le sue parole:"Ho scelto la Fiorentina per la storia di questa squadra. Avevo parlato tempo fa con...

Dal centro sportivo della Fiorentina ha parlato per la prima volta al canale ufficiale viola, queste le sue parole:

"Ho scelto la Fiorentina per la storia di questa squadra. Avevo parlato tempo fa con la società e il direttore Corvino e avevo già dato la mia parola. L'ho mantenuta visto tutto lo sforzo che ha fatto la Fiorentina per volermi qui. Non potevo fare altro che venire dopo tutto quello che c'è stato.

Quando sono uscite le voci del mio trasferimento a Firenze Cuadrado mi ha scritto e mi ha detto di andare perché mi sarei trovato bene in una bellissima città, squadra e società. Mi ha detto di non pensarci e di andare perché qua farò bene.

Quando arrivi a gennaio le scelte sono poche, ho cercato di mantenere un numero che porti sempre il segno dell'attaccante cioè il numero 9. C'era disponibile il 29 e quindi l'ho preso subito. Arrivo da un momento delicato sul piano personale perché a Sevilla non ho giocato tanto e in Italia ho sempre avuto dei bei momenti.

Sono in grandissima forma fisica anche se non ho giocato tanto, mi sono allenato alla grande e vengo con tanta motivazione. Sicuramente il campo mi darà quelle soddisfazioni che ancora non ho avuto".