Finalmente il Viola Park è agibile! La Commissione pubblico spettacolo ha firmato il via libera

Il Viola Park è agibile ed è pronto per essere aperto al pubblico. Tutto pronto, dunque, per lo show di apertura che si terrà l’11 ottobre, quando la Fiorentina inaugurerà il proprio Centro Sportivo. Di seguito la nota: “VIOLA PARK, VIA LIBERA ALL’AGIBILITA’ DA PARTE DELLA COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO

Si è svolto oggi, dalle 9 alle 15, il sopralluogo al Viola park da parte della Commissione pubblico spettacolo presieduta dal Comune di Bagno a Ripoli. La riunione si è chiusa con la firma del verbale che dà il via libera al rilascio dell’agibilità del Viola Park, in arrivo dal Comune di Bagno a Ripoli entro la giornata di domani”.