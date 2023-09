Finalmente Barak! Il trequartista ceco suona la carica in vista della ripresa: “Sono tornato!”

Finalmente Antonin Barak! Il trequartista ceco non ha passato un bel periodo ultimamente. L’ex Verona è stato fuori per un’infezione polmonare, ma adesso sta recuperando. A confermarlo è proprio lo stesso centrocampista che sui social, ha mandato un messaggio chiaro ai tifosi viola. Adesso la Fiorentina avrà un’arma in più.