Finali ottavi Champions, la Roma batte il Porto 2-1. Il Paris Saint Germain...
La Roma grazie alla doppietta dell'ex viola Zaniolo batte 2-1 il Porto. A tenere vive il confronto in vista del ritorno ci pensa Adrien Lopez. Ipoteca i quarti di finale invece il PSG che vince 0-2 in...
A cura di Redazione Labaroviola
12 febbraio 2019 22:32
La Roma grazie alla doppietta dell'ex viola Zaniolo batte 2-1 il Porto. A tenere vive il confronto in vista del ritorno ci pensa Adrien Lopez. Ipoteca i quarti di finale invece il PSG che vince 0-2 in casa dello United. Ad Old Trafford decidono Mbappè e Kimpembè