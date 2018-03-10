Figurina gigante di Astori oggi e domani a Piazzale Michelangelo. La bella iniziativa di Panini
Gigantografia alta 1 metro e 40 e larga 1 dedicata da Panini a Davide Astori. Una figurina gigante che ritrae la faccia pulita di un ragazzo scomparso troppo presto. L’omaggio sarà esposto oggi e doma...
A cura di Redazione Labaroviola
10 marzo 2018 11:00
Gigantografia alta 1 metro e 40 e larga 1 dedicata da Panini a Davide Astori. Una figurina gigante che ritrae la faccia pulita di un ragazzo scomparso troppo presto. L’omaggio sarà esposto oggi e domani al Piazzale Michelangelo di Firenze durante la tappa fiorentina del “Panini Tour Up!” 2018. Questo è ciò che fa emergere La Nazione questa mattina.