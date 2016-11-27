"Fiducia in Sousa, non lo esoneriamo. Basta divisioni, gli obiettivi..."

Alla vigilia di Inter-Fiorentina parla anche il direttore Pantaleo Corvino. Qui i suoi concetti più significativi: "Ora non è il momento di essere divisi - spiega - dobbiamo rimanere compatti. Serve f...

Alla vigilia di Inter-Fiorentina parla anche il direttore Pantaleo Corvino. Qui i suoi concetti più significativi: "Ora non è il momento di essere divisi - spiega - dobbiamo rimanere compatti. Serve fiducia e sono qui per ribadirlo. Leggo che la Fiorentina starebbe pensando ad altri allenatori, ma non è vero, sono voci prive di fondamento. Paulo Sousa gode della massima stima da parte di tutta la società: abbiamo fiducia in lui. Dobbiamo remare tutti dalla stessa parte, per raggiungere obiettivi importanti, a cominciare dall''impegno di domani. In Europa ci manca poco per passare il turno ed in campionato siamo imbattuti al Franchi: andiamo avanti con fiducia".