Festival Calcio Italiano, Biraghi e Italiano portano alto il nome della Fiorentina: il terzino nella top 11 Serie A

Questa sera avrà inizio il Festival del Calcio Italiano, riservato ai migliori atleti del calcio della stagione 2020/2021. Tra i premiati ci sono anche due figure centrali della passata stagione della...

Questa sera avrà inizio il Festival del Calcio Italiano, riservato ai migliori atleti del calcio della stagione 2020/2021. Tra i premiati ci sono anche due figure centrali della passata stagione della Fiorentina e che, anche grazie al loro contributo, hanno permesso di raggiungere la qualificazione alle coppe europee: il capitano Cristiano Biraghi è stato inserito nella top 11 della Serie A nel ruolo di terzino sinistro, invece, il mister Vincenzo Italiano sarà premiato come Miglior Giovane Allenatore della stagione 20/21.

NICO SORRIDENTE AL CENTRO SPORTIVO

https://www.labaroviola.com/nico-gonzalez-al-centro-sportivo-guarda-allenamento-con-burdisso-e-barone-presenti-anche-jovic-e-milenkovic/195579/