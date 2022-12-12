Labaro Viola

Festival Calcio Italiano, Biraghi e Italiano portano alto il nome della Fiorentina: il terzino nella top 11 Serie A

Questa sera avrà inizio il Festival del Calcio Italiano, riservato ai migliori atleti del calcio della stagione 2020/2021. Tra i premiati ci sono anche due figure centrali della passata stagione della...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 dicembre 2022 18:38
Festival Calcio Italiano, Biraghi e Italiano portano alto il nome della Fiorentina: il terzino nella top 11 Serie A -
News
Fiorentina
Biraghi
Italiano
Festival Del Calcio Italiano
Condividi

Firenze, stadio A.Franchi, 09.11.2022, Fiorentina-Salernitana, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Questa sera avrà inizio il Festival del Calcio Italiano, riservato ai migliori atleti del calcio della stagione 2020/2021. Tra i premiati ci sono anche due figure centrali della passata stagione della Fiorentina e che, anche grazie al loro contributo, hanno permesso di raggiungere la qualificazione alle coppe europee: il capitano Cristiano Biraghi è stato inserito nella top 11 della Serie A nel ruolo di terzino sinistro, invece, il mister Vincenzo Italiano sarà premiato come Miglior Giovane Allenatore della stagione 20/21.

 

NICO SORRIDENTE AL CENTRO SPORTIVO

https://www.labaroviola.com/nico-gonzalez-al-centro-sportivo-guarda-allenamento-con-burdisso-e-barone-presenti-anche-jovic-e-milenkovic/195579/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok