Festa viola a fine gara, saluto al capitano e Pezzella mostra la fascia ai tifosi

Festa dopo il 90' sotto il settore dei tifosi viola presenti a Udine. I giocatori della Fiorentina si sono recati tutti dai tifosi e hanno cantato e festeggiato con loro cantando insieme il coro "Davi...

A cura di Redazione Labaroviola 03 aprile 2018 20:44

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