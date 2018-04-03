Festa viola a fine gara, saluto al capitano e Pezzella mostra la fascia ai tifosi
Festa dopo il 90' sotto il settore dei tifosi viola presenti a Udine. I giocatori della Fiorentina si sono recati tutti dai tifosi e hanno cantato e festeggiato con loro cantando insieme il coro "Davi...
A cura di Redazione Labaroviola
03 aprile 2018 20:44
Festa dopo il 90' sotto il settore dei tifosi viola presenti a Udine. I giocatori della Fiorentina si sono recati tutti dai tifosi e hanno cantato e festeggiato con loro cantando insieme il coro "Davide Astori" e facendo l'ormai consueto saluto al capitano con Pezzella che ha mostrato la fascia di Astori. Ecco la foto