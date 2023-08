Festa viola a Marassi, Fiorentina show al debutto stagionale. In gol Biraghi, Bonaventura, Nico e Mandragora

La Fiorentina oggi alle 20:45 ha affrontato il Genoa al debutto stagionale a Marassi. La squadra di Gilardino torna in Serie A dopo un anno di assenza. Al 5′ Biraghi show, rientra e sterza con il destro firmando l’1-0 per la Fiorentina su assist di Nzola, al debutto in maglia viola. Ottimo movimento del nuovo attaccante gigliato. All’11’ Nico Gonzalez, fresco di 10, prova la conclusione dalla distanza che si stampa sul palo, Bonaventura arriva prima di tutti e sigla il 2-0. Al 40′ la Fiorentina cala il tris, Biraghi batte un corner con il contagiri, Nico Gonzalez svetta e la mette all’angolino alla sinistra di Martinez. Al 56′ Bonaventura mette una palla perfetta sulla testa di Mandragora che firma il 4-0. Due minuti più tardi, Biraschi segna l’1-4.