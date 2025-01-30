Ferrari: "Pablo Marí ci porterà esperienza. Aiuterà a tenere il gruppo unito e compatto"

Intervenuto in conferenza stampa per la presentazione di Pablo Marí, il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, ha cosi presentato il difensore spagnolo: "Lo seguiamo da tempo. Pensia...

Intervenuto in conferenza stampa per la presentazione di Pablo Marí, il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, ha cosi presentato il difensore spagnolo: "Lo seguiamo da tempo. Pensiamo ci possa dare esperienza, sia internazionale che a livello di Serie A. E pensiamo che sia un ragazzo che, con i suoi valori e coi suoi modi, possa aiutare il gruppo a essere più unito e compatto".

PABLO MARÍ: "TRATTATIVA LUNGA, NON VEDO L'ORA DI GIOCARE"

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