Ferrari: "Non dobbiamo rilassarci. Riscatti? Siamo a fine novembre, è ancora presto"

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, ha così parlato prima della sfida contro il Como: "Como a spalare, la Fiorentina alle Maldive sul lettino?...

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, ha così parlato prima della sfida contro il Como: "Como a spalare, la Fiorentina alle Maldive sul lettino? Noi siamo con la pala in mano, tutti i giorni, non abbiamo ancora fatto niente. È un momento buono, ma dobbiamo avere questo atteggiamento in tutte le partite. Dobbiamo continuare a dare tutto in ogni partita, non possiamo rilassarci".

Poi ha proseguito: "Firenze è una piazza importante, calda, è un luogo dove i calciatori sentono l'affetto dei tifosi e la voglia di fare sempre meglio. I calciatori si stanno trovando tutti bene"

Infine, sui riscatti: "Siamo a novembre, abbiamo tutto dicembre e poi si riparte subito a gennaio. Anzi non ci si ferma mai. Ma è ancora presto per queste situazioni".

CORRIERE DELLO SPORT: “FORMAZIONE? TUTTO DIPENDERÀ DA CATALDI, PUÒ ESSERE TITOLARE”

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