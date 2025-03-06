Ferrari: "Noi stiamo con Palladino, le parole di Pradè sono per spronare il gruppo. Al Viola Park c'è unione"

Il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari ha parlato nel pre-partita di Panathinaikos-Fiorentina a Sky Sport, queste le sue parole:"Kean è arrivato con tanta voglia, tanto merito va al...

Il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari ha parlato nel pre-partita di Panathinaikos-Fiorentina a Sky Sport, queste le sue parole:

"Kean è arrivato con tanta voglia, tanto merito va al mister e ai compagni di squadra, un operazione che ci rende felici tutti quanti. Tornare ad Atene non è stato un bel paesaggio, però siamo qua e ci giochiamo una partita importante, la testa è alla partita di stasera.

Mi dispiace che chi non vive al Viola Park non vede l’unione che c’è, le parole di Pradè sono parole per spronare il gruppo. Rocco parla con il mister e noi stiamo con il mister."