Ferrari manda un abbraccio a Palladino: "Rinnovo le condoglianze. Rispetto e vicinanza per il mister"

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, ha così parlato prima della sfida contro il Bologna: "Rinnovo le condoglianze a Palladino e alla sua famig...

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, ha così parlato prima della sfida contro il Bologna: "Rinnovo le condoglianze a Palladino e alla sua famiglia. Oggi per rispetto e vicinanza vorrei chiudere qua l'intervista, grazie".

FORMAZIONE FIORENTINA: GUDMUNDSSON E BELTRAN TITOLARI, FUORI SOTTIL. KEAN DAVANTI

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