Ferrari: “ Kean non ha mai pensato di andarsene. Sul settore ospiti agito per la sicurezza di tutti”

Il dg viola Alessandro Ferrari ha detto la sua sulla questione settore ospiti, ribadendo l’importanza di Kean nel progetto viola

Il dirigente della Fiorentina Alessandro Ferrari ha parlato ai microfoni di Tgr Rai Toscana, toccando vari argomenti, tra cui la situazione legata alla vendita dei biglietti nel settore ospiti per la gara contro il Napoli: “Quello che posso dire è che si è fatto tutto per garantire la massima sicurezza generale”.

Su Commisso ha aggiunto: “Ci siamo sentiti ieri e mi ha detto che purtroppo non riuscirà ad esserci sabato sera, a causa di impegni subentrati all’ultimo. Dovrebbe tornare a breve e noi tutti lo aspettiamo presto”.

Conclude su Kean: “Non voleva andare via da Firenze. I primi a puntarci sono stati il presidente Commisso e la società Fiorentina, e abbiamo continuato a farlo sentire al centro del progetto”.