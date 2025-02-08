Ferrari: "Firenze è la piazza giusta per Fagioli. Ci aspettiamo tanto da lui, è arrivato col piglio giusto"

Intervenuto in conferenza stampa alla presentazione di Nicolò Fagioli, il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, ha così presentato il nuovo centrocampista viola: "Abbiamo depositato...

Intervenuto in conferenza stampa alla presentazione di Nicolò Fagioli, il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, ha così presentato il nuovo centrocampista viola: "Abbiamo depositato il contratto di Nicolò alle 23.50. Quando è venuta fuori l'opportunità di portare qui Nicolò, tutti i direttori e il mister sono stati subito d'accordo. Ha un percorso alle spalle importantissimo, ci aspettiamo tanto da lui e lui è arrivato con il piglio giusto. Siamo certi che Firenze sia la piazza giusta per lui".

RISO: "LA FIORENTINA VOLEVA BALDANZI"

https://www.labaroviola.com/beppe-riso-la-fiorentina-voleva-baldanzi-a-gennaio-sottil-al-milan-loperazione-piu-sofferta/288168/