Ferrari: “Edin è un ragazzo straordinario che ci porta tanta esperienza, sarà fondamentale per tutto il gruppo”

In occasione della conferenza stampa odierna di presentazione del nuovo attaccante viola Edin Dzeko, ha parlato di lui anche il direttore generale Alessandro Ferrari che lo ha descritto brevemente: “Parlare di Edin è complicato perché ha una carriera unica in cui veramente ha fatto di tutto. Si tratta di un ragazzo di grande spessore sia in campo che fuori che ci porta tanta esperienza e ci darà una grossa mano. Ha già avuto un impatto forte nel gruppo e nello spogliatoio e ,nonostante abbia giocato in dei club fortissimi, ha detto che non ha mai visto niente di simile in carriera rispetto al Viola Park.”

Prosegue: “Edin è un uomo di esperienza e di grande levatura umana che si è rapportato benissimo anche con tutti i bambini che lo hanno assalito subito non appena l’hanno visto qua il primo giorno.”