Ferrari: "Con Kean stiamo mettendo a posto l'accordo. Cessioni? Abbiamo una rosa molto folta.."

Il dg della Fiorentina Alessandro Ferrari ha parlato ai microfoni di DAZN, prima del match esterno sul campo del Cagliari valido per la 1^ giornata di Serie A.Il rinnovo di Kean è una formalità?"Con M...

Il dg della Fiorentina Alessandro Ferrari ha parlato ai microfoni di DAZN, prima del match esterno sul campo del Cagliari valido per la 1^ giornata di Serie A.

Il rinnovo di Kean è una formalità?

"Con Moise abbiamo già discusso, lo ha fatto proprio a Cagliari con il presidente. Stiamo mettendo a posto l'accordo, lo faremo in tempo utile per tutti".

Beltran al Cska: anche altri andranno via?

"Ascolteremo chi vuole giocare di più, abbiamo una rosa molto folta e in questo giorni vedremo entrate e uscite".