Ferrari: "Bove è un giocatore importante anche per la Nazionale, ha giocato in tutte le Under"

Intervenuto in conferenza stampa alla presentazione di Edoardo Bove, il direttore generale, Alessandro Ferrari, ha così parlato del nuovo acquisto della Fiorentina: "Questa è l'ultima presentazione de...

Intervenuto in conferenza stampa alla presentazione di Edoardo Bove, il direttore generale, Alessandro Ferrari, ha così parlato del nuovo acquisto della Fiorentina: "Questa è l'ultima presentazione dei giocatori che abbiamo acquistato nel mercato estivo. Lo avete già visto in campo sia in viola che in Nazionale, dove ha giocato in tutte le Under, facendo molto bene".

GUDMUNDSSON IN TRIBUNALE IN ISLANDA, SI DICHIARA INNOCENTE. CHIESTI 20 MILA EURO DI DANNI

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