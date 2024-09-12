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Ferrari: "Bove è un giocatore importante anche per la Nazionale, ha giocato in tutte le Under"

Intervenuto in conferenza stampa alla presentazione di Edoardo Bove, il direttore generale, Alessandro Ferrari, ha così parlato del nuovo acquisto della Fiorentina: "Questa è l'ultima presentazione de...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 settembre 2024 14:30
Ferrari: "Bove è un giocatore importante anche per la Nazionale, ha giocato in tutte le Under" -
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Intervenuto in conferenza stampa alla presentazione di Edoardo Bove, il direttore generale, Alessandro Ferrari, ha così parlato del nuovo acquisto della Fiorentina: "Questa è l'ultima presentazione dei giocatori che abbiamo acquistato nel mercato estivo. Lo avete già visto in campo sia in viola che in Nazionale, dove ha giocato in tutte le Under, facendo molto bene".

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