Ferrara: "Vince il non calcio, Fiorentina ingenua. È il suo karma, come quello del centravanti che non c'è"

Il giornalista de La Nazione, Benedetto Ferrara, sul proprio giornale ha scritto in pillole il suo commento su Fiorentina-Juventus di ieri sera: “Vince il non calcio. Non è la prima né sarà l’ultima v...

A cura di Redazione Labaroviola 06 novembre 2023 17:00

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