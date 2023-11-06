Ferrara: "Vince il non calcio, Fiorentina ingenua. È il suo karma, come quello del centravanti che non c'è"
Il giornalista de La Nazione, Benedetto Ferrara, sul proprio giornale ha scritto in pillole il suo commento su Fiorentina-Juventus di ieri sera: “Vince il non calcio. Non è la prima né sarà l’ultima v...
Il giornalista de La Nazione, Benedetto Ferrara, sul proprio giornale ha scritto in pillole il suo commento su Fiorentina-Juventus di ieri sera: “Vince il non calcio. Non è la prima né sarà l’ultima volta. La Juventus è così: brutta oltre i limiti. Ingenua la Fiorentina a subire quel gol. E’ il suo karma, un po’ come quello del centravanti che non c’è. Sì, l’assedio, il possesso palla. Ok, ma la porta i giocatori di Italiano l’hanno vista poco. La classifica nel giro di un mesetto ha trasformato i sorrisi in bronci. E allora il caso del centravanti va preso sul serio. Per davvero”.
Mina dopo l’esordio: “Sono felice dei primi minuti con la maglia viola. Peccato...
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