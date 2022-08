Ferrara: “Tosti e determinati. Tanta cattiveria servirebbe anche davanti alla porta. Questo Napoli non era uno scherzo”

Pressing come se non ci fosse un domani, aggressivi come se non ci fosse nemmeno un dopodomani. Tosti e determinati, come se giovedì la squadra non avesse giocato in Olanda ma passeggiato a Boboli per una merenda sull’erba. La Fiorentina non vince, ma non soccombe a un Napoli che voleva vincere. Grande Nikola, che quasi azzera Osimhen. E bravo Amrabat, che non fa il regista, fa il muro di cemento armato, quello che Italiano voleva in mezzo al campo per aggiungere muscoli al suo concetto di bellezza. Forse è giusto dire che tanta «cattiveria» servirebbe anche davanti alla porta. Già. Terzo zero a zero filato, vero. Ma questo Napoli non era uno scherzo. Lo scrive Benedetto Ferrara in La Nazione.

LEGGI ANCHE, ITALIANO: “BARAK, L’HO FATTO PER LA PRIMA VOLTA. COMPLIMENTI A KOUAMÈ, ADESSO VEDIAMO CHE SUCCEDE”