Ferrara: “Se il Bologna è andato in Champions, perché non può farlo la Fiorentina? Non siamo da meno”

Benedetto Ferrara, ospite nel programma A Pranzo con il Pentasport di Radio Bruno, commenta così i prossimi obiettivi della Fiorentina: “Troppi 7 giorni di pausa? Non credo, l’allenatore ha tutto sotto controllo. Ci sono i compiti a casa, fermi non stanno. Staccare, soprattuto in questo momento della stagione può fare bene. Credo sia un piccolo premio per il mezzo miracolo di inizio stagione. I sonni non hanno limiti; anche s poi le cose non vanno come tu vada, sognare è importante. Questo vale soprattutto per la gente, non per coloro che vedono il calcio solo per business. Pradè ha vinto molte scommesse. Il Bologna dell’anno scorso è andato in Champions, perché la Fiorentina non può farlo? Non è stato merito solo di Zirkzee e Calafiori, ma del gruppo. La Fiorentina e Firenze non sono e non possono essere da meno. A gennaio non servono stravolgimenti, solo alcuni ritocchi. Paura della classifica? Ma no. Il bello di ora è cavalcare l’onda. Non conta l’opinione degli esterni; l’importante è che la squadra sia convinta di quello che può fare”.