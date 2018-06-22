Ferrara: Saponara e Eysseric? 14 milioni che gridano vendetta, ora il problema è piazzarli

Benedetto Ferrara, sulle pagine dell'edizione odierna de La Repubblica, ha fatto il punto della situazione sul mercato della Fiorentina: "È la fantasia uno dei problemi da risolvere. Oltre il portiere...

Benedetto Ferrara, sulle pagine dell'edizione odierna de La Repubblica, ha fatto il punto della situazione sul mercato della Fiorentina: "È la fantasia uno dei problemi da risolvere. Oltre il portiere, oltre il regista. I due dieci hanno fallito, o comunque deluso. Eysseric non ha convinto Pioli, Saponara continua a cercarsi senza trovarsi mai. Bravi ragazzi, piedi dolci, ma impatto sulla Fiorentina poco davvero. Quattordici milioni che gridano vendetta. Tanta roba, per le finanze della società.

Il problema è piazzarli, e quindi sostituirli, perché Pioli vuole così. E anche il buon senso. Trequartisti o esterni, dipende dal modulo, quello che molto probabilmente sarà un 4-3-3. È per questo che a Fiorentina aveva inserito Saponara nell’offerta fatta all’Udinese per Meret e De Paul. Più soldi, chiaro".

Fonte: La Repubblica