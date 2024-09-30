Ferrara: "Ricorderemo solo la 'motorinata'. Il pareggio non è un dramma ma l'identità è un mistero"

Zero tiri in porta: facciamoci due domande

Benedetto Ferrara a La Nazione ha commentato la prestazione della Fiorentina ieri con l'Empoli al Castellani: "Le uniche immagini che ci resteranno in testa ripensando a questa partita è quella del serpente di motorini che sfila in Fi-Pi-Li. Il resto lo dimenticheremo. L’Empoli non voleva perdere (l’umiltà è un pregio) la Fiorentina anche, e questo forse il problema. Non l’unico, purtroppo. Zero tiri in porta: facciamoci due domande. Chi pensava che la difesa a 4 fosse la soluzione di tutto si era solo illuso. Palladino ha seguito la scia e i consigli del suo direttore sportivo. Ci sta che forse a 4 la difesa regga meglio i colpi, anche se Gosens con la corsia bloccata è davvero un giocatore sprecato. E anche se un pareggio non sarà mai un dramma sportivo, resta il fatto che l’identità di questa Fiorentina resta un mistero. Le buone notizie arrivano dal sorriso e dal calcio felice di Dodo e dalla lotta furibonda di Kean, uno dei pochi che ci mette l’anima. Il resto è troppo banale per essere vero. Coraggio Palladino, si può fare e dare di più. Molto di più".

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