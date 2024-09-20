Ferrara: "Ranieri non è pronto per giocare a 3 nel mezzo, me lo aspetto a sinistra"

Il difensore viola è stato il protagonista del discorso del noto giornalista oggi in diretta radiofonica in virtù del match di domenica

A Radio Bruno è intervenuto il noto giornalista Benedetto Ferrara che ha commentato la probabile formazione viola che scenderà in campo domenica: "Ho in mente un'idea di Fiorentina che vorrei vedere, mi aspetto 3 difensori di ruolo come Quarta, Pongracic e Ranieri, però quest'ultimo non è pronto per stare nel mezzo del trio semplicemente non è all'altezza ancora. Spero in una vittoria perché se Palladino steccasse di nuovo, allora la fiducia potrebbe drasticamente diminuire invece un successo ridarebbe il sereno ai viola, spero di vedere Gudmundsson dall'inizio con Kean, secondo me è un attacco migliore del loro proprio come la rosa in generale."

https://www.labaroviola.com/baroni-perde-un-pezzo-della-difesa-contro-la-fiorentina-out-gigot-contusione-alla-spalla-sinistra/268997/