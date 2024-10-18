Ferrara: "Palladino non ha mai perso la bussola, ha solamente pagato il mercato fatto in ritardo"

“La vittoria ha conferito grande morale alla squadra. È stata una partita giocata benissimo, con umiltà e sulle difficoltà dell’avversario

Benedetto Ferrara, opinionista di fede gigliata, ha parlato a Radio Bruno del momento della Fiorentina di Palladino, impegnata domenica sul campo del Lecce alla ripresa del campionato dopo la sosta. Inoltre, ha commentato i migliori acquisti dell'era Corvino a Firenze.

“Palladino ha dovuto fare i conti con una confusione iniziale dovuta ad un mercato che è arrivato tardi. L’equilibrio non è facile da trovare, ma ha pagato il mercato fatto soltanto negli ultimi giorni”.

“La vittoria ha conferito grande morale alla squadra. È stata una partita giocata benissimo, con umiltà e sulle difficoltà dell’avversario. Palladino secondo me non aveva mai perso la bussola, infatti è sempre rimasto positivo riguardo il suo percorso”.

“Vlahovic sicuramente è stato il migliore, sia per il valore tecnico che per quello della sua cessione. Jovetic e Milenkovic li metto sotto di lui in questa classifica”.