Ferrara: “Nelle partite da dentro o fuori c’è bisogno dei gol delle punte, gli altri non bastano”

Ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno è intervenuto il noto giornalista Benedetto Ferrara che è tornato sulla partita vittoriosa di ieri sera: “Bisogna continuare a credere nelle coppe perché ci siamo andati troppo vicino l’anno scorso, adesso bisogna concretizzare e vincere perché la squadra è a fine ciclo ed è il momento di raccogliere dato che in tanti, penso, se ne andranno. Ieri abbiamo concesso poco all’Atalanta ed è veramente positivo non aver preso gol, li ho visti proprio bene a livello di testa, una squadra concentrata che ha morso l’avversario. Credo che al ritorno dovremo cambiare assetto visto che a Bergamo qualcuno che picchia ci vuole. Sono contento che segnino giocatori come Mandragora o Ranieri, però adesso ci vogliono i gol delle punte: Belotti gioca da punta, si muove bene ma deve segnare, lo vedo veramente sfortunato. L’Atalanta è una realtà seria del campionato, dobbiamo essere consapevoli di aver messo in difficoltà un grande avversario e credo che tutti in squadra se ne siano accorti.”