Ferrara: "L'assenza degli italiani nel mercato non mi interessa. Joao Mario finora è stato una delusione"

Il giornalista de La Nazione è intervenuto ai microfoni del Pentasport per parlare del mercato della Fiorentina

Ecco le parole di Benedetto Ferrara al Pentasport: "L'assenza degli italiani nel mercato di Paratici, non mi interessa, preferisco avere un settore giovanile che arricchisca la Fiorentina.

Joao Mario non arriva a fare il titolare, davanti a lui in questo momento ci sono Jimenez, Fortini e Dodò, e uno dei due andrà via. Ci siamo abituati male sugli acquisti e se arriva Joao Mario non ci si eccita. Ma non possono arrivare solo colpi di mercato. In Italia il terzino è stato un pò una delusione ma ho fiducia in Paratici, se lo ha scelto ha i suoi motivi.

La Fiorentina è stata bravissima a prendere Atta e Oulai, per i quali c'era tanta concorrenza, mi intriga sapere chi sarà il regista. In Serie A la Fiorentina è la più attiva il resto delle squadre sono un pò ferme.

La Fiorentina per ora ha agito con logica, con la giusta ventata di rivoluzione, la squadra è intrigante, si sta riaprendo un ciclo. Kean se dovesse partire mi dispiacerebbe, è un giocatore che può andare in doppia cifra sempre. Se dovesse partire, mi aspetto un piano B pronto".