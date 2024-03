Ferrara: “La partita perfetta non è arrivata, il Milan è un’altra storia rispetto a noi e si è visto”

Benedetto Ferrara, sulle pagine della Nazione, analizza la sconfitta contro il Milan di ieri sera: “La partita dei portieri: Terracciano è stato bravo, buone parate e ha salvato il primo tempo dei viola, mentre Maignan è stato fantasmagorico nel secondo, ma stiamo parlando del portiere della Francia quindi è quasi una cosa normale. Per la Fiorentina è stata una sconfitta piena di emozioni e di ricordi da cui bisogna ripartire dopo un lutto così profondo. Non è mai facile giocare contro il Milan perché è una squadra fortissima e molto superiore alla Fiorentina. Il centrocampo è stato dominato dai rossoneri che sono arrivati e hanno piantato la bandiera senza problemi, sulle fasce stessa musica un’altra qualità. Per prendere dei punti ieri, avevi bisogno della perfezione che non c’è stata e per questo abbiamo perso. La rincorsa della Fiorentina verso l’Europa dal campionato rimane bloccata ed è molto complicata. Belotti è stato sfortunato, gioca, lotta, è generoso però l’attaccante deve segnare ma con lui non accade. A questa squadra manca Nico e si vede troppo”