Ferrara: "Implacabili in casa ma non in trasferta. Troppe sconfitte in scontri diretti europei..."

Questo un breve estratto dell'articolo di Benedetto Ferrara su Repubblica oggi in edicola: “Per la Fiorentina quella di oggi è soprattutto una sfida alla statistica, quella che racconta di una squadra...

Questo un breve estratto dell'articolo di Benedetto Ferrara su Repubblica oggi in edicola: “Per la Fiorentina quella di oggi è soprattutto una sfida alla statistica, quella che racconta di una squadra implacabile in casa ma con qualche problema quando gioca in trasferta. Niente di drammatico, ci mancherebbe, anche perché le statistiche non raccontano una santa verità che non è un dettaglio: al Franchi la Fiorentina ha incontrato avversarie più o meno abbordabili mentre lontano da casa ha sfidato due concorrenti alla zona Champions (Napoli e Inter) più un competitor per l’Europa low cost, cioè la Samp. Due sconfitte e un pareggio, tre storie diverse, tra sfortuna, errori e clamorose sviste arbitrali. “