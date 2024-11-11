Ferrara: “Firenze balla con Kean, vertigini per una classifica da paura. La Fiorentina ha il fuoco dentro”

Queste vertigini sono anche figlie di un gruppo che non ha voglia di perdere il sorriso

Benedetto Ferrara ha commentato la prestazione della Fiorentina a La Nazione: “Balla Moise, balla. Firenze balla con te, con le vertigini per una classifica da paura. Che emozione ritrovare un centravanti che offre la profondità a una squadra pratica. Un calcio pragmatico, un mutamento di filosofia del suo allenatore, che ha costruito una Fiorentina capace di sfruttare ciò che ha a disposizione. A partire da un attaccante felice per aver trovato casa e con quella il gusto del gol. Il Verona non era un avversario impossibile, ma questa squadra, oltre a un Moise determinante, ha un collettivo affamato capace di evitare sofferenze, perché se Firenze vive un momento magico, la Fiorentina ha dentro il fuoco che si accende quando diventi consapevole della sua forza senza perdere l'umiltà che serve a tenere botta. Questa partita avrebbe potuto generare ansie da prestazione. Invece no. Sì, c'è un centravanti implacabile. Ma queste vertigini sono anche figlie di un gruppo che non ha voglia di perdere il sorriso”.

https://www.labaroviola.com/kean-ha-dei-numeri-mostruosi-un-gol-ogni-114-minuti-e-nel-miglior-momento-della-sua-carriera/276426/