Ferrara: "Fiorentina, queste tre vittorie sono tanta roba. Intanto Sinisa rischia la panchina"

Sfida da mezza classifica. E la Fiorentina con questi tre punti senza se e senza ma si prende la terza vittoria filata. Tanta roba, per una squadra completamente ristrutturata al risparmio partita nel...

Sfida da mezza classifica. E la Fiorentina con questi tre punti senza se e senza ma si prende la terza vittoria filata. Tanta roba, per una squadra completamente ristrutturata al risparmio partita nel grigio e rilanciata da 9 punti messi in fila. Il gruppo di Mihajlovic, che adesso rischia la panchina, invece continua a rotolarsi nei suoi limiti, quelli che senza Belotti sono sotto gli occhi di tutti. Il gallo risolveva i problemi come un personaggio di Pulp Fiction, la sua assenza è un peso tecnico, e anche esistenziale.

Fonte: La Repubblica