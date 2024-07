Ferrara: “Dovrebbe sorprenderci che Zaniolo preferisca la Champions alla simpatica Conference?”

Nella sua rubrica Rock & Gol su La Nazione, Benedetto Ferrara fa il punto sul quasi avvio della nuova stagione, soffermandosi anche sulla scelta di Zaniolo: “In questi giorni di attesa con mezza squadra da rifare fa molto discutere il calo di appeal della Fiorentina. Tutto nasce dalla scelta di Zaniolo, che ha preferito l’Atalanta. Nessuno si strappa i capelli per il mancato arrivo dell’ex Roma, ex Galatasaray, ex Aston Villa, ex ragazzo prodigio. Ma perché meravigliarsi se un calciatore preferisce la Champions alla simpatica Conference League? Per ritrovare Appeal in fondo basta tornare a giocare nell’Europa che conta. Vogliamo credere che la società abbia questa come missione. Mago Daniè facci sognare. Non aspettiamo altro”.

