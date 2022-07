Ferrara: “Ci dicono di stare a casa nelle ore calde, e poi Fiorentina-Juve si gioca il 3 settembre alle 15”

Questo il solito ironico editoriale di Benedetto Ferrara su La Nazione il sabato:

“«No al calcio moderno». Lo slogan forse va un po’ rivisto e corretto. «No al caldo moderno», forse questo funziona di più. Che poi cambia poco e tutto torna, visto che i padroni del pallone hanno visto bene di piazzare Fiorentina-Juventus il 3 settembre alle 15. Un orario fantastico, per la partita che Firenze aspetta a gloria per misurarsi col potere. E, in questo caso, col proprio fisico. Poi vi dicono di non uscire nelle ore più calde, di preferire frutta e verdura al lesso rifatto con le cipolle e di bere acqua invece del vin brulè. Evitate comunque di andare al Franchi col piumino, a meno che non seguiate la dieta 5 kg in cinque ore. Quello che contava, comunque, era mettere una partita alle 15 in uno stadio che per tre quarti non ha copertura. In Fiesole passeranno coi gelati e le creme solari. A fine partita, per gli abbonati, sconto del 30% alla piscina Costoli. In ogni caso, l’ultimo ritocco all’abbronzatura ci sta sempre bene…”.

LA FIORENTINA CI PROVA PER ACERBI