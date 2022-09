Ferrara: “Che confusione! Ormai tutti gli avversari hanno imparato il copione della Fiorentina”

Confusione. Per sintetizzare forse basta dire che la prima Fiorentina di Italiano era una squadra che aveva un copione sorprendente messo sul campo con entusiasmo e voracità. Oggi quel copione se lo sono imparato a memoria gli avversari, ed è diventato il punto debole. Se poi mandi via i giocatori più forti, sostituendoli con scommesse, quando hai da giocare pure una Coppa, succede che perdi sicurezze e la via del gol. E’ facile accusare Italiano di scarsa fantasia, ma forse il suo errore è stato quello di accettare tutto un po’ passivamente. Le sue colpe le ha ammesse. Ma ora è il momento di agire. E reagire. Lo scrive Benedetto Ferrara in La Nazione.

