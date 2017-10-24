Marco Ferrante: "Giusto che tra Simeone e Babacar, Pioli scelga sempre il primo"

Marco Ferrante si schiera nel binomio Simeone/Babacar.

Marco Ferrante, ex attaccante del Torino, ha detto la sua sui 2 centravanti della Fiorentina, Simeone e Babacar, alla vigilia di Fiorentina-Torino. Ecco le sue parole a Radio Bruno Toscana:

"Babacar mi urta perchè fa sempre trenta e mai trentuno. Ha dati fisiche eccezionali, ma gli manca in quasi ogni situazione quel qualcosa per potersi affermare. Simeone dall'altra parte invece ha grande fame, si impegna e cerca il goal con tanta voglia. E' quindi naturale che tra i 2, Mister Pioli opti sempre per l'ex attaccante del Genoa".