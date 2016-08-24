"SONO FELICE, PRONTO PER IL CHIEVO. IN BELGIO..."

Ecco le parole del nuovo difensore viola Sebastien De Maio

Pochi minuti fa è intervenuto in sala stampa Sebastien De Maio. Ecco le sue dichiarazioni:

"Voglio sfruttare la grande occasione che mi è stata concessa. Voglio fare bene sia a livello di squadra che personale per essere riscattato a fine anno dalla Fiorentina".

La trattativa di Gennaio?

"Si, è vero, confermo che i viola volevano acquistarmi dal Genoa, ma poi le non è stato trovato l'accordo. Posso sicuramente dire che sono arrivato a Firenze con sei mesi di ritardo".

Hai un modello da seguire come difensore?

"No, non ne ho uno in particolare, provo a imparare qualcosa da tutti".

Come ti stai trovando alla Fiorentina?

"Sono molto felice, ho trovato davvero un'ottima squadra".

Quale giocatore viola ti ha stupito?

"Borja Valero. Da avversario mi ha sempre impressionato, possiede grandi qualità".

Anderlecht esperienza negativa. Come mai?

"Ero molto triste, il calcio e la vita in Belgio sono diversi da qui. Avevo dei problemi a livello familiare, mia moglie aveva paura di vivere la, a Bruxelles. Anche per questo ho deciso di tornare in Italia".

Preferisci un modulo in particolare?

"Ultimamente ho giocato sempre a tre e mi trovo bene. Ma non ho problemi a giocare anche a quattro".

E col Chievo potresti essere titolare...:

"Sono pronto, se il mister ha bisogno ci sono. Il Chievo è una squadra insidiosa perchè ha giocatori che giocano insieme da molti anni"