Federico Chiesa ha scelto la maglia numero 25 anche in Nazionale

Oltre alle convocazioni, sono stati ufficializzati anche i numeri delle maglie che gli azzurri indosseranno nelle due amichevoli che li vedranno opposti ad Inghilterra ed Argentina. Il nuovo corso del...

Oltre alle convocazioni, sono stati ufficializzati anche i numeri delle maglie che gli azzurri indosseranno nelle due amichevoli che li vedranno opposti ad Inghilterra ed Argentina. Il nuovo corso della Nazionale italiana, guidato da Gigi Di Biagio, ha già aperto le porte a numerose new entry. Infatti - oltre ai vari Ferrari, Cristante, Cutrone e Verdi - l'onore e l'onere di indossare la casacca azzurra toccherà anche a Federico Chiesa. L'esterno offensivo di proprietà della Fiorentina, in linea con la scelta fatta nella squadra di club, indosserà la maglia numero 25 anche nella sua prima esperienza in nazionale maggiore.