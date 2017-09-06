Federico Chiesa, il progetto di un campione. Adesso il rinnovo, ora guadagna solo 400 mila euro a stagione

Secondo quanto scrive questa mattina La Repubblica a breve ci sarà un incontro tra Enrico Chiesa e la società viola per il rinnovo

Siamo davanti ad un “progetto” di campione, a proposito di Federico Chiesa. Quella che sta iniziando, sarà una stagione importante. Punto di riferimento in campo e simbolo fuori. Di sicuro, a Verona, Pioli punterà ancora su di lui. Così come la Fiorentina che entro la fine di settembre inconterà il padre Enrico per proporgli rinnovo e (sostanzioso) adeguamento dell’ingaggio che, attualmente, non supera i 400.000 euro.

La Repubblica