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Federico Chiesa, il progetto di un campione. Adesso il rinnovo, ora guadagna solo 400 mila euro a stagione

Secondo quanto scrive questa mattina La Repubblica a breve ci sarà un incontro tra Enrico Chiesa e la società viola per il rinnovo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 settembre 2017 11:58
Federico Chiesa, il progetto di un campione. Adesso il rinnovo, ora guadagna solo 400 mila euro a stagione - Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Federico Chiesa
Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Federico Chiesa
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Siamo davanti ad un “progetto” di campione, a proposito di Federico Chiesa. Quella che sta iniziando, sarà una stagione importante. Punto di riferimento in campo e simbolo fuori. Di sicuro, a Verona, Pioli punterà ancora su di lui. Così come la Fiorentina che entro la fine di settembre inconterà il padre Enrico per proporgli rinnovo e (sostanzioso) adeguamento dell’ingaggio che, attualmente, non supera i 400.000 euro.

 

La Repubblica

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