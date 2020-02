Di Gabriele Caldieron

Fiorentina in vantaggio con Federico Chiesa, il gol arrivato al 32′ del primo tempo dopo un buon momento iniziale atlantino. La palla giunge fuori area al numero 25 viola che non ci pensa su due volte e calcia al volo da distanza considerevole, Gollini tocca ma è vantaggio. 1-0. Bella l’esultanza con i tifosi viola in maratona che abbracciano il classe ’97.