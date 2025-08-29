Fazzini la nota più dolce di ieri: tanta qualità e personalità alla prima da titolare con la Fiorentina

Si è giocato ieri il preliminare di ritorno di Conference League partita in cui la Fiorentina ha sofferto andando sotto 2-0 e poi riuscendo a ribaltare il risultato. Nonostante la vittoria e il passag...

Si è giocato ieri il preliminare di ritorno di Conference League partita in cui la Fiorentina ha sofferto andando sotto 2-0 e poi riuscendo a ribaltare il risultato. Nonostante la vittoria e il passaggio del turno restano comunque le perplessità per una brutta prestazione, soprattutto nel primo tempo. Tuttavia ci sono anche le note positive, una su tutte la prestazione di Jacopo Fazzini. Alla prima da titolare l'ex Empoli infatti ha messo in campo una prestazione di tutto rispetto.

Dopo i primi 15 minuti in cui è stato leggermente timido Fazzini è uscito fuori con qualità e personalità. Sempre presente nel gioco, sempre pronto a smarcarsi e ricevere i passaggi dei compagni anche nel primo tempo quando la Fiorentina era in forte difficoltà. 74 palloni toccati, 37 passaggi riusciti su 42 tentati e 6 dribbling riusciti su 7 tentati. Numeri che dimostrano la vivacità e la qualità della sua prestazione. Come quando al minuto 54 mette giù un pallone dalla difesa, si gira, punta la porta avversaria facendo 60 metri palla al piede e infine colpendo uno sfortunatissimo palo. Si è creato di fatto da solo la prima occasione della Fiorentina. Oltre a questo ha corso tantissimi chilometri, muovendosi in ogni parte del campo. Insomma una grande prestazione che adesso dovrà ripetere contro avversari più probanti