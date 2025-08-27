Fazzini: "La Conference è un obbiettivo. Posso ricoprire più ruoli, ho caratteristiche simili a Gud"

Jacopo Fazzini è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita tra Fiorentina e Polyssia di Conference League, queste le sue parole:"Ogni volta cambia quello che mi chiede il mister. A C...

Jacopo Fazzini è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita tra Fiorentina e Polyssia di Conference League, queste le sue parole:

"Ogni volta cambia quello che mi chiede il mister. A Cagliari dovevo dare una mano in fase difensiva e ho cercato di dare il mio contributo. La concorrenza mi stimola a dare di più e a fare meglio. La Conference è un obbiettivo ma non stiamo a vedere se siamo i favorita, saranno tutte partite complicate. Anche se fossimo i favoriti questo non ci deve condizionare. Non so se giocherò domani, spero di sì. Posso ricoprire più ruoli e sta al mister decidere dove farmi giocare. Vogliamo comandare la partita e non abbiamo un ruolo fisso. Con Gud abbiamo caratteristiche e ruoli simili. Cerco di studiarlo e di prendere qualcosa che mi possa servire. Come guardo lui guardo anche gli altri per crescere. L'esordio una bella emozione, giocare con questa maglia è sempre bello. Domani ripartiamo da 0-0 per vincere senza fare calcoli. Mi sto trovando benissimo, non posso chiedere di meglio."