Jacopo Fazzini è arrivato in questi minuti al Viola Park dopo aver effettuato le visite mediche di rito a Roma. Il centrocampista classe 2003 si appresta a diventare ufficialmente un nuovo calciatore della Fiorentina, per lui è pronto un contratto di 5 anni fino al 2030. La società viola lo preleva dall’Empoli per una cifra vicina ai 10 milioni più bonus.

Foto: Instagram ACF Fiorentina